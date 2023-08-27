Для производства потолочных карнизов может использоваться разное сырье. Это могут быть дерево, гипс или пенополистирол. Однако среди них на особом счету находятся полиуретановые изделия. Популярность пенопластовых карнизов объясняется их гибкостью. Благодаря этому качеству, полиуретановые элементы можно использовать в отделке элементов интерьера, имеющих любую конфигурацию, а именно:

круглую;

овальную;

криволинейную.

В том случае, если финишная отделка будет соответствовать стандартам, облицовку отличить от гипсовой лепнины будет довольно сложно.

Полимерный материал является отличным сырьем для производства фасадного и интерьерного декора, который чаще всего называют лепниной. На протяжении многих столетии лепнина являлась одной из самых утонченных и величественных разновидностей отделки. Когда дизайн помещения выполняется в стилях – ампир, барокко или ренессанс, то обязательным элементом интерьера являются лепные потолки.

Какие плюсы имеет карниз из пенопласта?

Развитие современных технологий способствовало тому, что сегодня элементы декора можно выполнить не только из гипса, но и полиуретана. Преимущества такого изделия налицо. Белоснежный цвет элемента зачастую не требует окраски, однако если вы надумаете его покрасить под гипс, то сделать это будет очень просто. Главное требование – отсутствие растворителя в красящем составе.

В отличие от гипсовой лепнины изделия из полиуретана изготавливаются только в заводских условиях. Данный факт объясняет их низкую стоимость и простоту процедуры монтажа. Помимо вышеперечисленных плюсов следует отметить небольшой вес карниза фасадного.

Где приобрести фасадный карниз?

Полиуретановые изделия производятся огромным ассортиментом, могут иметь различную ширину, поверхность и оформление. Если вам нужен качественный материал, который прослужит не один год, советуем в качестве поставщика выбрать компанию Fasad House.

Сотрудничество с фирмой сэкономит ваши средства, выделенные на закуп декоративных элементов. Компания является отечественным производителем и предлагает потребителю товары без наценок посредника. Кроме того, Fasad House – один из немногих продавцов, который с уверенностью гарантирует высокое качество продукции.