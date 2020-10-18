Специалисты назвали признаки приближающегося инфаркта, которые также являются симптомами проблем с сердцем, а потому в любом случае заслуживают внимания.

Кардиологи из British Heart Foundation рассказали, какие признаки могут предупреждать об инфаркте за несколько дней и даже недель до катастрофы. Как отметили специалисты, два из трех пациентов жалуются на дискомфорт за несколько дней и даже недель до сердечного приступа.

Чаще всего это признаки нарушения коронарного кровообращения: боль в груди, которая может отдавать в спину, руки, живот, челюсть. Но также у пациентов наблюдаются тошнота, потливость, головокружение, усталость. И эти симптомы люди зачастую не связывают с сердцем, а объясняют их другими причинами.

Как отметили кардиологи, нередко нетипичные симптомы сопровождаются типичными, или же наблюдается общее ухудшение состояния. Есть и еще один симптом — беспричинное чувство тревоги.

Специалисты также напомнили, что поддержать сердце поможет отказ от вредных привычек, умеренная физическая активность и правильное питание. Самой полезной для сердечно-сосудистой системы является средиземноморская диета, в основе которой овощи, фрукты, цельнозерновой хлеб, рыб, минимальное количество мяса.

Между тем, доктор Тяньхуэй Юань из больницы Гуанчжоуского университета добавил, что о сердечной недостаточности может рассказать изменение цвета языка. У здоровых людей он бледно-красный с белым налетом, а у больных налет желтеет, а язык становится более ярким.

Ранее немецкий онколог назвал самые эффективные способы профилактики рака.