Врач-кардиолог, доцент лечебного факультета ПМГМУ им. Сеченова Антон Родионов в беседе с «Известиями» в понедельник, 16 марта, сравнил эффективность ртутных, электронных и инфракрасных термометров.

«Ртутные термометры пора отправить на свалку истории. При повреждении из них выделяется токсичная ртуть», — отметил специалист.

Для домашнего измерения, по его словам, вполне годятся электронные термометры. Погрешность не превышает 0,2–0,3 градуса, что для домашних измерений не играет роли, сказал Родионов.

По его мнению, тепловизоры менее точны, чем электронные термометры, но лучше подходят для быстрых массовых измерений.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным Worldometer на 16 марта, в мире заразились более 174 тыс. человек, вылечились не менее 77 тыс. пациентов, а умерли более 6,6 тыс. Общее число заразившихся в России к 16 марта достигло 93 человек.

11 марта ВОЗ объявила пандемию COVID-19.