Врач-кардиолог Анна Солощенко предупредила о вреде продуктов, содержащих плохой холестерин.

По ее словам, он может откладываться в стенках сосудов сердца, головного мозга, почек, глаз и других важных органов, приводя к их заболеванию.

В первую очередь специалист рекомендует исключить из рациона мясо свинины, баранины и жирные сорта говядины. Кроме того, вредными считаются субпродукты (печень, мозг, почки), а также колбасы, копчености и мясные консервы. По словам кардиолога, их лучше заменить мясом птицы, кролика и нежирными сортами говядины или телятины.

"Молочные продукты лучше покупать обезжиренные. Сметана — максимум 15 процентов жирности, творог — не больше пяти, молоко — не больше 2,6 процента. Сыры жирных сортов (желтые) лучше исключить или употреблять время от времени в небольшом количестве, а нежирные сорта (белые, например, моцарелла) — до 20 процентов жирности — можно употреблять по 50-100 граммов один-два раза в неделю", — пишет в своем Facebook врач.

Также необходимо ограничить потребление желтков яиц, майонеза и сливочного масла, в которых содержится много вредных насыщенных жиров.