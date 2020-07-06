Врач-кардиолог, кандидат медицинских наук Анна Кореневич призвала россиян отказаться от употребления энергетических напитков.

Она пояснила, что вещества, содержащиеся в энергетиках, способствуют резкому выбросу катехоламинов — адреналина, норадреналина и дофамина. Перечисленные гормоны стресса быстро усиливают концентрацию внимания и повышают работоспособность, но так же стремительно истощают нервную систему и нарушают работу сердца.

"С энергетиками нужно быть осторожнее. Спазмы сосудов, скачки артериального давления и уровня сахара в крови, аритмия сердца — вот к чему приводит их чрезмерное потребление", — сказала кардиолог на своем YouTube-канале.

При этом она подчеркнула, что небольшая доза энергетика вполне допустима. Например, когда нужно сконцентрироваться, просидеть ночь за учебниками, срочно что-нибудь выучить или сдать экзамен. Однако следует помнить, что энергетики вызывают привыкание.