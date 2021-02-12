По словам главного кардиолога российского Минздрава Сергея Бойцова, существует оптимальное артериальное давление, при котором можно жить, не опасаясь инсульта или инфаркта.

тонометр

Речь идет о значениях меньше сто сорок на девяносто, а вообще лучше стремиться к давлению сто тридцать на восемьдесят и ниже. Давление необходимо контролировать и не допускать развитие болезни, поскольку гипертония является хроническим заболеванием, от которого нельзя полностью вылечиться.

Если давление уже стабильно повышенное, то необходимо соблюдать рекомендации врача. Можно и при гипертонии сохранять высокое качество жизни, если принимать препараты и соблюдать правила.

По словам Бойцова, в первую очередь, необходимо привести в порядок свой вес и избавится от большого живота, если он имеется. Во-вторых, нужно повысить физическую активность, бросить курить, уменьшить потребление алкоголя. Тогда сосуды оздоровятся, а это очень важно при гипертонии.

В-третьих, пересмотрите свой рацион и откажитесь от фастфуда и слишком соленых блюд. Соль — враг гипертоников. В-четвертых, научитесь расслабляться, не позволяйте стрессу завладеть вами, от этого давление всегда резко «подскакивает».

Гипертония вызывает болевые спазмы с шумом в ушах, мельтешением в глазах, тошнотой, болью в области сердца. Обычно болит в зоне затылка. Если вы почувствовали резкую интенсивную боль – это может быть признаком острого инсульта.

Но опасно не только высокое давление. Слишком низкое тоже может привести к смертельной опасности. Опасное давление начинается с показателей 90/60 миллиметров ртутного столба (если это не обычное ваше состояние, что тоже бывает). Тошнота, головокружение, сонливость, а также апатия могут быть симптомами гипотензии.