Кардиолог Светлана Зубаилова рассказала в Instagram, как выявить начальные признаки ослабления сердечной мышцы.

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По ее словам, есть очень яркий признак: человек вынужден спать с приподнятой головой и опущенными ногами. Использование трех-четырех подушек, а также сон в полусидячем положении — «это стопроцентный признак слабого сердца», подчеркивает кардиолог.

— Поскольку сердце работает еле-еле, на пределе возможностей, кровь не прокачивается через почки, в результате происходит задержка жидкости в организме. Давление снижается, ускоряется сердечный ритм (90 ударов в минуту и больше). Проявляются признаки ослабления сердечной мышцы: отеки на ногах, вода в животе, набухание печени, накопление жидкости в легких и одышка, которая усиливается в положении лежа, — объяснила медик.

Есть и другие признаки того, что с сердцем начались проблемы. Например, одышка при физической нагрузке. Также должно насторожить чувство сдавленности в грудной клетке.

— Появление жжения или дискомфорта за грудиной при ускорении темпа ходьбы или выходе на холодный воздух зимой, появление чувства сдавленности в грудной клетке рано утром — все это сигналы о того, что сосуды сердца забиты холестерином. Это значит, что вот-вот случатся тромбоз и инфаркт, — предупреждает врач.

Еще один повод для немедленного обращения к врачу — сильное сердцебиение в состоянии покоя: пульс больше 90 ударов в минуту может указывать на нарушения ритма сердца.

Классический признак нарушения сердечной деятельности — отеки голеней и стоп к вечеру. При этом, как привило, человек резко прибавляет в весе — около 800-1000 граммов за сутки.

Врач предупреждает: если не обращать внимания на эти признаки — дело может закончиться катастрофой.