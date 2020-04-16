Власти Ленинградской области ужесточили эпидемиологический контроль в 14 населенных пунктах региона. Соответствующее постановление в четверг, 16 апреля, подписал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

«Ужесточен контроль за соблюдением режима повышенной готовности, карантинных мероприятий и режима самоизоляции в 14 населенных пунктах Ленобласти: Выборг, Всеволожск, Тосно, Тихвин, Гатчина, Пикалево, Перово, Гончарово, Первомайское, Рощино Выборгского района, Кудрово, Мурино, Новосергиевка Всеволожского района», — написал он в своем Instagram.

По его словам, в населенных пунктах будут функционировать постоянные проверочные рейды, введены штрафы за систематическое нарушение режима самоизоляции. Кроме того, при обнаружении нарушений санитарного режима в работе предприятий и социальных учреждений власти будут закрывать организации без предупреждения.

Также, как отметил Дрозденко, в области будет усилена санитарная обработка общественных пространств, подъездов и жилых домов.

с 28 марта в Ленобласти закрыты рестораны и другие учреждения общепита, торговые и фитнес-центры, кинотеатры. Работают только аптеки, продуктовые магазины и магазины стройхозтоваров.

С 30 марта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области жители не должны покидать места проживания или пребывания. Исключения составляют поездки на работу и с работы, которая не приостановлена в соответствии с постановлением. Горожанам разрешено покидать дома для похода в ближайший магазин, для выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 м от дома, а также для выноса мусора.

По состоянию на 16 апреля, в России зарегистрировано 27 983 случая заражения коронавирусом. С начала эпидемии зафиксировано 232 летальных исхода, 2304 человека выздоровели.

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