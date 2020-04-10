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Вторая неделя вынужденных каникул в масштабе всей страны показывает противоречивые результаты. Об этом свидетельствуют и последние непоследовательные заявления и действия властей — от открытия салонов красоты с медлицензией в Москве в начале недели до введения пропускного режима с 13 апреля.

С одной стороны, жители России в первые дни «карантина» (назовём так вынужденный простой и меры по ограничению передвижения) засвидетельствовали в целом лояльность распоряжениям руководства, в первую очередь, московской мэрии, которая шла в авангарде и задавала тон. Об этом свидетельствуют, например, данные службы Яндекса «Индекс самоизоляции». С 30-го марта по 3 апреля — первые пять рабочих дней с начала введения жестких мер, активность москвичей резко понизилась и была на уровне, в среднем, 3,5 баллов (5 баллов — полное бездействие, в нормальное время индекс самоизоляции — 0,4-0,5 баллов).

В соцсетях и в СМИ шла навязчивая пропаганда самоизоляции, запускались всевозможные мемы и хэштэги на эту тему. Молодёжь особенно восприимчиво распространяла информацию пользе ограничения активности и сидения дома. Это, стоит заметить, типично западный феномен, ныне всё более разделяемый и «продвинутыми» россиянами, — участвовать во всевозможных кампаниях под общим лозунгом «Спаси…», при этом ничего не делая, а просто выставляя соответствующий значок у себя на страничке в Интернете. Подобное поведение даёт возможность почувствовать себя сопричастным великому делу, быть соучастником чего-то гуманного и всеми одобряемого. В данном случае приятно ощущать себя продвинутым членом общества, который спасает чужие жизни, не вставая с дивана.

Однако уже вторая неделя самоизоляции показала, что не всё так просто, что люди не склонны неопределённо долго терпеть все её тяготы. Уже на минувших выходных на московских улицах было невооруженным глазом заметно больше народа чем в предыдущие дни, а на этой неделе тенденция продолжилась. Визуально улицы ощущались как более наполненные народом по сравнению с прошлой неделей.

Это же чувство подкрепляется данными «Индекса самоизоляции», средний показатель опустился до 3 баллов, а в пятницу днём и ниже, до 2,9-2,8 баллов. Таким образом, общество показало, что оно не готово терпеть ограничения, введение которых не представляется людям разумным или обоснованным. Они явочным порядком снимают барьеры — достаточно посмотреть на сорванные ограничительные ленты в московских скверах.

При этом полиция до последнего времени вела себя достаточно лояльно, служители правопорядка не проводили массовых рейдов, не устраивали облав. Отдельные инциденты, получившие освещение в СМИ — не в счёт. Разговоры о введении электронных пропусков как-то сами собой исчезли. Наладился нормальный неформальный компромисс — «мы делаем вид, что соблюдаем карантин, вы делаете вид, что преследуете за его нарушения». Иными словами, люди были готовы терпеть какие-то базовые ограничения, но отказывались подчиняться наиболее абсурдным. Например — как власти представляют себе отказ от свежего воздуха и физической активности в форме пробежек или просто ходьбы в течение месяца? Это подкосит здоровье населения — как пожилых, так и молодых — похлеще любого коронавируса.

Казалось, что и Кремль в целом согласился с такой политикой. Выступление президента с обращением к учёным — мол, нельзя ли досрочно, ранее 30 апреля вернуться к нормальной жизни, вроде бы свидетельствовало об этом, о трезвом понимании запаса терпения в людях. Аналогичная ситуация в регионах. В большинстве из них на этой неделе те или иные ограничения были сняты или смягчены.

Так, в Курганской области с 9 апреля открылись стоматологии, МФЦ, салоны красоты, ателье, учреждения соцзащиты. В Самарской области губернатор Дмитрий Азаров сказал: «Мы понимаем, что напряжение у людей растет и дисциплина соблюдения режима снижается. Родители не могут погулять с малышами в парке, школьники не имеют возможности поиграть со сверстниками и выйти на улицу. Людям нужно дать глоток свежего воздуха».

Однако последняя информация свидетельствует, скорее, об обратном. Интервью мэра Сергея Собянина, появившееся 10 апреля, а, главное, его обращение от этого же числа, показали, что московские власти не хотят признать поражение. Точнее, они хотят продавить во что бы то ни стало свою тактику. Несмотря на все меры по самоизоляции, число инфицированных в Москве возрастает, достигая более тысячи заболевших. Зам Собянина — Анастасия Ракова уже в ужасе заявляет, что «стационары и служба скорой помощи работают на пределе», более 6500 больных с коронавирусом находятся в столичных больницах, при этом по словам самого Собянина, до пика эпидемии еще далёко. Но уже сейчас московская система здравоохранения находится критической ситуации — она просто может не выдержать такого количества пациентов, которые будут нуждаться не просто в койко-местах, но и в аппаратах ИВЛ.

Собственно, в последнем все и дело. Правительства всего мира более всего обеспокоены именно угрозой коллапса национальных систем здравоохранения. Одно дело — эпидемия испанки в 1918 году, когда достаточно было разместить больных в бараке, особо их не леча, другое дело сегодня, когда человека невозможно разместить абы как, а необходимо тратить на него огромные средства, дорогие лекарства и аппаратуру.

Поэтому, какими бы экономическими последствиями не грозило в будущем введение новых ограничений и ужесточения контроля за передвижениями граждан, их автотранспорта, страх лишиться работающего здравоохранения сейчас будет мотивировать власти на крайние действия сегодня. И это касается не только Москвы. В Калининграде, например, вводятся новые ужесточения.

Но власть должна понимать — она не располагает ни административными возможностями китайского правительства, способного запереть отдельно взятый регион, не взирая ни на какие юридические тонкости, ни населения, безропотно подчиняющегося распоряжениям властей, как в Европе. Россияне не столь законопослушны, а правительство не столь всесильно. Многие меры явно не продуманы — мы уже писали выше о формальной невозможности просто подышать свежим воздухом, что в Европе разрешено. Про ситуацию с салонами мы также писали — какие-то могут работать, какие-то нет, причём неясно, какие услуги они могут оказывать в итоге. Такая двойственность подрывает социальную солидарность — базовый фундамент законопослушания в Европе.

Идеальной была бы политика, похожая на ту, что проводят власти Белоруссии, Швеции и Нидерландов — без крайностей и психоза. Но, похоже, у нас уже закусили удила и забыли про великий принцип — суббота для человека, а не наоборот.

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