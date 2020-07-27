Защитник российского футбольного клуба «Зенит» Бранислав Иванович станет игроком английского «Эвертона», сообщает газета Novosti.

36-летний серб, контракт которого c петербуржцами завершается 31 июля, подпишет соглашение с «Эвертоном», так как ливерпульский клуб сейчас возглавляет Карло Анчелотти. Итальянский специалист работал с защитником в лондонском «Челси» и хотел бы видеть его у себя в команде. Переговоры между сторонами находятся в заключительной стадии.

Иванович выступает за «Зенит» с февраля 2017 года, в прошедшем сезоне Иванович был назначен капитаном команды. За петербуржцев защитник провел 125 игр, забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи. Вместе с командой он стал двукратным чемпионом России (2019, 2020) и обладателем Кубка страны (2020).

В составе «Челси» Иванович выступал на протяжении девяти лет и вместе с «аристократами» дважды выиграл чемпионат Англии (2010, 2015), три раза Кубок страны (2009, 2010, 2012), стал обладателем Суперкубка Англии (2009), побеждал в Лиге чемпионов (2012) и Лиге Европы (2013). Также Иванович играл за сербские «Ремонт», «Срем» и ОФК и московский «Локомотив».