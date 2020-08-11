Роман Капаклы и Марина Африкантова вовсю занимаются обустройством своего уютного гнёздышка. Только сейчас супруги определились с подходящим по их требованиям дизайном. Влюбленные стараются не упустить ни одну деталь, учитывая каждую мелочь.



Стоит напомнить, что Роман Капаклы стал обладателем собственной квартиры, выиграв в конкурсе «Человек года» в 2018 году. Он вместе с Мариной очень долго думал над дизайном жилища, стараясь сделать его не только красивым, стильным и современным, но и уютным, практичным.



Именно поэтому Роман остановил свой выбор на 3D панелях Labart, которыми украшены практически все стены домов «Дома-2» на Поляне. Марине такое решение тоже пришлось по душе, ведь эти панели напоминают ей тот период, когда отношения между ней и супругом начинали зарождаться.

Совсем недавно Рома с Мариной показали в своих соцсетях ремонт ванной комнаты. Подписчики и поклонники пары отметили, что у семейства Капаклы отличный вкус.