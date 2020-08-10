Яна Шафеева в который раз рассталась с Захаром Саленко. Как обычно, девушка после расставания начала поливать бывшего возлюбленного грязью. Её обвинениям и оскорблениям было посвящено целое шоу, где Захара осуждали все, а в особенности Ольга Орлова, Влад Кадони и, конечно же, Роман Капаклы, у которого с Захаром совсем недавно произошёл конфликт. Самого Саленко в студию пригласить не удалось, парень наотрез отказался от участия в съемках.



Как известно, Захар заказал вечеринку в Кемерово на 50 тысяч рублей. Разругавшись с Яной, парень спустил все деньги в ночном клубе, в котором потратил 21 тысячу на танцующую красотку на пилоне. В итоге за гулянку Саленко не смог расплатиться, а поэтому очень расстроился и пытался решить проблему с помощью мамы.



Этой информацией Яна поделилась со зрителями и своими подписчиками. Её с удовольствием поддержал Роман Капаклы, которого совсем недавно Захар назвал «мальчиком», что очень задело парня. Рома рассказал, что считает только Саленко виновным в разрыве этих отношениях, а Яна давно уже не обязана его прикрывать.