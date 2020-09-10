На днях Ольга Орлова намекнула паре Марины Африкантовой и Романа Капаклы, что их союз начинает угасать и перестаёт быть интересным зрителям. Для этого нужно предпринимать какие-либо действия, чтобы оживить свою пару и поднять собственные рейтинги. Ольга показала ребятам нарезки и указала на некоторые их фразы, отмечая, что в их отношениях пропал определенный трепет, а Марине пора бы научиться обижаться на возлюбленного за его равнодушие и любовь к практичности.



Из-за нововведений на шоу «Спаси свою любовь» Марине с Ромой придётся доказывать свои чувства, чтобы избежать изгнания. Для этого ребятам необходимо изображать поссорившихся людей, вечно недовольных и обижающихся друг на друга. Неизвестно, смогут ли Рома с Мариной конфликтовать на публику, ведь за ними этого практически не замечено.



Ребята принялись импровизировать. Марина пришла в комнату и хотела устроить любимому сюрприз. Капаклы решил придираться к девушке и остался недоволен её стараниями. Зрителям начали показывать, что Рома относится к Марине холодно, а она продолжает терпеть тирана в лице Капаклы.