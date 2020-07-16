Американский рэпер Канье Уэст зарегистрировался как независимый кандидат для участия в президентских выборах в избирательной комиссии штата Оклахома, сообщается в Twitter комиссии.

«Независимый кандидат в президенты может быть включен в избирательный список в Оклахоме», — сообщает комиссия в Twitter. Отмечается, что 15 июля — последний срок для подачи документов на участие для независимых кандидатов.

На сайте Федеральной избирательной комиссии США (FEC) представлена заполненная форма №1 на участие Уэста от партии » BDY» в гонке за пост президента. При этом заполнена и подписана она неким Андре Бодифордом (Andre Bodiford).

Ранее нью-йоркский журнал Intelligencer сообщил, что Уэст не будет участвовать в выборах президента США в 2020 году.

Уэст заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп. По традиции реальные шансы на избрание президентом США имеют лишь кандидаты двух ведущих партий — Республиканской и Демократической — в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось, — бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Однако Перо не выиграл ни одного штата и поэтому получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента в двухступенчатой системе голосования.