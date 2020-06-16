Это уже третья попытка рэпера создать косметический бренд

43-летний Канье Уэст – не только популярный артист, но и успешный бизнесмен. Рэперу удалось сколотить целое состояние благодаря его бренду одежды и обуви «Yeezy». Кроме того, Канье стал самым высокооплачиваемым музыкантом 2020 года по версии журнала Forbes.

По мнению экспертов, доход Канье составил $171 миллион. И эта сумма будет только увеличиваться. Рэпер планирует запустить линию косметики и парфюмерии. Возможно, продукт артиста станет конкурентом бренда его жены. Напомним, Ким Кардашьян успешно продвигает «KKW Beauty» и «KKW Fragrance».

По информации таблоида TMZ, Уэст уже подал на заявку на регистрацию новой торговой марки косметики «Yeezy». Бренд будет предоставлять покупателям декоративную и уходовую косметику, а также маски для лица, гели для душа, масла, средства для волос, зубные пасты, парфюмы и даже ароматерапевтические подушки.

Отметим, что Канье уже несколько раз пытался запустить ксометический бренд. В 2013 году он планировал представить духи «Whatever It Takes», однако товар потенциальные покупатели так и не увидели. Три года назад рэпер зарегистрировал товарный знак «Donda», названный в честь его матери, но и тогда ни один продукт не вышел в свет.

Фото: @kanyewestt_official