Американский певец Канье Уэст вновь заявил, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло на выборах в США.

«Теперь мы должны реализовать надежды Америки, доверяя Богу, объединяя наше видение и строя наше будущее. Я баллотируюсь на пост президента Соединенных Штатов», — написал Уэст в Twitter.

На данный момент неясно, в каком именно году Уэст собирается бороться за пост президента, однако свое сообщение он сопроводил хэштегом «Видение2020». По традиции реальные шансы на избрание имеют лишь кандидаты двух ведущих партий — Республиканской и Демократической — в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось — бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов.

Американский предприниматель и основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск немедленно выразил свою поддержку.

«Я полностью тебя поддерживаю», — ответил Маск Уэсту в Twitter.

Это не первый раз, когда певец заявляет о подобных намерениях, Ранее он говорил, что намерен баллотироваться на пост президента в 2024 году.