Американский рэпер Канье Уэст в Twitter опубликовал список треков из предстоящего альбома и спросил подписчиков, стоит ли ему быть кандидатом в президенты, намекнув, не баллотироваться ли ему в президенты США в 2024 году.

Действующий президент США Дональд Трамп ранее заявлял, что Уэсту будет легко отобрать на ноябрьских выборах голоса темнокожих американцев у бывшего вице-президента Джозефа Байдена.

«2020VISION или, может, «24… Я полагаю, все чернокожие должны голосовать за Байдена? Вы все хотите, чтобы я баллотировался, или не?» — написал рэпер в Twitter, прикрепив к посту фото со списком названий композиций.

#2020VISION or maybe ‘24 I guess all black people supposed to vote on Biden? Y’all want me to run on nah??? pic.twitter.com/rwXyAy5mng — ye (@kanyewest) July 22, 2020

Ранее Канье Уэст предложил рэперу Jay-Z стать его кандидатом на пост вице-президента.

По традиции реальные шансы на избрание президентом США имеют лишь кандидаты двух ведущих партий — Республиканской и Демократической — в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось, — бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Однако Перо не выиграл ни одного штата и поэтому не получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента в двухступенчатой системе голосования.