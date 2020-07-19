Рэпер Канье Уэст, который зарегистрировался как независимый кандидат для участия в выборах президента США, в воскресенье в Южной Каролине проведет первое мероприятие своей предвыборной кампании, сообщает издание Politico со ссылкой на полученный в распоряжение документ.

Согласно документу, мероприятие пройдет только для зарегистрированных участников в центре Exquis в городе Норт-Чарлстон, штат Южная Каролина. Все участники должны прийти в масках и соблюдать социальную дистанцию.

Уэст в своем Twitter в субботу выложил ссылку с просьбой поставить подпись для того, чтобы его имя включили в бюллетени на президентских выборах.

Уэст заявлял, что намерен участвовать в гонке за президентское кресло как независимый кандидат, потому что от республиканцев уже выдвигается нынешний глава страны Дональд Трамп.

По традиции реальные шансы на избрание президентом США имеют лишь кандидаты двух ведущих партий — Республиканской и Демократической — в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось, — бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Однако Перо не выиграл ни одного штата и поэтому не получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента в двухступенчатой системе голосования.