Рэпер Канье Уэст начал кампанию в президенты с того, что сам зарегистрировался в списках избирателей. Уэст выложил в своем Twitter видео длиной около полутора минут, на котором показан его визит в регистрационный офис.

«Я хочу показать всем, как легко проголосовать», — говорит Уэст. Он рассказывает о содержании анкеты для регистрации: имя, дата рождения, данные о водительских правах, которые используются в США как стандартное удостоверение личности, пол, телефон, адрес, данные о политической принадлежности.

Кроме того нужно подписать присягу избирателя. Также показан разговор Уэста с работником в офисе, которого музыкант спрашивает, почему многие осужденные не могут проголосовать.

«Многие люди думают, что они не могут проголосовать, потому что они осужденные преступники, но они могут потребовать свои права назад», — говорит Уэст.

Клерк отвечает, что для того, чтобы это изменить, нужно принять соответствующие законы на уровне отдельных штатов.

Ранее Уэст заявил о намерении баллотироваться в президенты США. По традиции реальные шансы на избрание имеют лишь кандидаты двух ведущих партий — Республиканской и Демократической — в этом году они уже определены, ими стали Дональд Трамп и Джо Байден. При этом есть немногочисленные случаи, когда кандидаты третьей партии или беспартийные набирали значительное число голосов. На данный момент последний человек, у кого это получилось — бизнесмен Росс Перо, который баллотировался в 1992 году и набрал 19% голосов. Однако Перо не выиграл ни одного штата и поэтому не получил ни одного голоса выборщиков, которые избирают президента в двухступенчатой системе голосования.