Боливийская прокуратура приняла в работу иск правительства о предполагаемых фактах коррупции к бывшему министру экономики и действующему кандидату в президенты от социалистического движения MAS Луиса Арсе.

«Иск принят генеральной прокуратурой, поэтому в ближайшие дни обвиняемые должны будут явиться для дачи показаний», — сообщил журналистам заявитель, глава пенсионного фонда страны Серхио Флорес.

Пенсионный фонд и министерство экономики обвиняют Арсе в причинении предполагаемого экономического ущерба в размере до 14 миллионов долларов США в результате задержки национализации операторов пенсионных фондов, которые действуют в Боливии с 1990-х годов.