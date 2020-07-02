Кандидат на пост главы Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров, трехкратный чемпион мира, заявил, что одним из вариантов для популяризации биатлона в России может быть организация гонки на Красной площади в Москве.

«Ранее был вариант провести спринт на Красной площади. Почему бы этого не сделать? Это тоже своего рода пропаганда нашего вида спорта. Тем более есть технологии, чтобы проводить биатлон в любой точке», — цитирует Майгурова РИА «Новости».

Внеочередная отчетно-выборная конференция СБР состоится 11 июля в Химках. С 2018 года пост главы организации занимает Владимир Драчев, чья деятельность подвергалась критике со стороны ветеранов, тренеров и представителей судейского корпуса.

Кандидатами в президенты СБР значатся Драчев и Майгуров, которые два года назад конкурировали на прошлых выборах. Драчева тогда поддержало 40 делегатов, Майгурова — 16.

«Через полгода-год посмотрите на мои обещания, — добавил Майгуров. — Если я не выполню обещания, сам встану и уйду. Я не буду держаться за это кресло с невыполненными обещаниями. Я так понимаю отношение к обещаниям. И если, скажем, на предстоящей конференции будет выражено доверие действующему президенту СБР, то я точно не буду выдвигаться в правление. Потому что это будет уже бессмысленно и нелогично. Какой смысл работать с человеком, которому ты не доверяешь?»

Двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира Виктор Майгуров подтвердил свое выдвижение на пост президента Союза биатлонистов России на внеочередной конференции СБР, которая состоится 11 июля в подмосковных Химках. Подробнее: https://t.co/k1t3I7uLr5 pic.twitter.com/yHAiZXeULQ — Биатлон России (@russianbiathlon) June 23, 2020

Майгуров также пообещал, что старшие тренеры мужской и женской сборных России по биатлону Юрий Каминский и Михаил Шашилов останутся на своих постах в случае его избрания на должность президента СБР.

Срок полномочий Драчева истекает в мае 2022 года. Выборы могут не состояться, если во время конференции треть делегатов проголосует против досрочного прекращения его полномочий.