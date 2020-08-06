Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что история с «припиской» его инициативной группе Центризбиркомом подписей избирателей в поддержку выдвижения была направлена на его дискредитацию, считает, что такой «жесткой, сложной и несправедливой» избирательной кампании в республике еще не было.

Ранее Черечень рассматривал вопрос снятия с выборов до этапа регистрации кандидатов из-за инцидента с подписями избирателей, поданными в избиркомы в поддержку его выдвижения. Политик заявлял, что лично через его руки прошло 106,5 тысячи подписей, а избиркомы засчитали ему 143 109 достоверных подписей. «Несовпадения» подписей граждан, поданных в территориальные избиркомы и признанных впоследствии достоверными, объясняются плохой координацией сборщиков этих подписей и предвыборных штабов, поясняла в интервью Mpravda.com глава ЦИК Лидия Ермошина.

«Ситуация была сложная, но мы справились. Мы сразу на момент подачи сказали: «106 500 – это наша цифра», официально заявили, что за эту цифру мы можем отвечать, а остальное – не мое. На тот момент были кандидаты, которых устранили физически из кампании (задержали – ред.), дискредитировали компроматом… Это тоже была такая дискредитация», — заявил Черечень в интервью Mpravda.com.

По словам политика, после того, как его штаб не признал эти цифры, которые «накинули», много людей посмотрели на него другими глазами. «Ситуация должна была бы бросить тень, но я считаю, что в итоге ситуация вырулила даже нам в плюс. Не скрою, пришлось даже спрашивать мнения политтехнологов… Есть европейские, американские политтехнологи, которые нас консультируют, не российские», — рассказал он.

Вместе с тем даже после этой истории Черечень видит для себя риски. «Работа в политической плоскости в нашей стране – это всегда риск. Если сейчас власть не считает, что есть необходимость в дискредитации или накале обстановки, то что будет после 9 августа, я не знаю. Может, отыграются позже, так как сейчас много камер направлены на выборы, да и очень политизировано общество», — сказал Черечень.

Он добавил, что исходит из наличия у него мандата кандидата, который позволяет предполагать, что его не будут «трогать» до голосования 9 августа, если команда не будет делать «чего-то неприемлемого для власти». «Мы учитываем эти риски, но уезжать из страны не планируем. В целом, такой жесткой, сложной и несправедливой избирательной кампании в Беларуси еще не было и, надеюсь, больше не будет», — подчеркнул Черечень.

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, 4 августа началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.