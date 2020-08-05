Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что выступает против размещения в стране российских военных баз, а имеющиеся российские военные объекты постепенно должны быть выведены.

"Никаких новых военных баз. Что касается этих двух объектов (связи – ред.), думаю, Россия здесь и сама должна решить, ведь россияне создали за последние годы дублирующую систему объектам в Ганцевичах и Вилейке. Возможно, на самом деле, и России они не очень нужны тут", — сказал Дмитриев в интервью Mpravda.com.

По его словам, «в заключительной фазе перехода Беларуси в нейтральную страну эти объекты будут выведены». «Не сразу, не резко, но в будущем, чтобы российская система не «ослепла», чтобы РФ могла подготовиться. Мы не подвергнем интересы России риску, но будем отстаивать свои взгляды на то, какой мы видим Беларусь», — заверил кандидат.

Он заявил, что в будущем видит Белоруссию «нейтральной страной». «Но это не решение одного дня, даже не одного года. Это должна быть программа, которую мы будем согласовать с нашими российскими партнерами, они должны понимать, как и когда это будет реализовываться, быть готовыми к этому. Я хотел бы, чтобы не в ущерб российским партнерам мы реализовали положения конституции, что Беларусь – нейтральное государство. Мы сможем объяснить им, как это будет, и они увидят и свой интерес в этом», — сказал политик, отвечая на вопрос о судьбе единой региональной группировки войск с РФ.

В 1995 году Белоруссия и Россия подписали межправительственные соглашения о порядке использования радиоузла «Барановичи» системы предупреждения о ракетном нападении (размещен в Ганцевичах) и о порядке использования и содержания радиостанции Вилейка (зональный пункт связи ВМФ РФ). После вступления в силу оба соглашения остаются в силе в течение 25 лет и могут продлеваться по письменной договоренности сторон. Срок их действия заканчивается 7 июня 2021 года.

Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Во вторник в республике началось досрочное голосование.