Кандидат в президенты Белоруссии Сергей Черечень заявил, что республика не должна состоять ни в НАТО, ни в ОДКБ.

«Даже сейчас в конституции у нас прописан нейтралитет, ни в каких военных конфликтах и блоках мы не участвуем. Наше членство в ОКДБ уже сегодня противоречит с основным законом», — заявил Черечень в интервью Mpravda.com.

По его словам, если Белоруссия позиционирует себя как независимое суверенное государство, которое имеет возможность со всеми странами разговаривать на равных, то не должна «вилять» в чью-то сторону. «Если мы в ОДКБ, значит, нам в противовес будет НАТО, значит, будут проблемы в возможности договориться с ЕС и США. Это будет блокер для отношений», — пояснил политик, в чьей предвыборной программе есть пункт о нецелесообразности членства в военно-политических блоках, будь то ОДКБ или НАТО.

«Плюс мы не собираемся ни с кем воевать, мы — маленькая страна, находимся между молотом и наковальней. Есть два гиганта – Россия и ЕС, две военные махины. Если кто-то из них захочет на нас надавить, мы не сможем сопротивляться. Нам и армия большая не нужна по этой причине: наши силы все равно будут несоизмеримо малы», — сказал кандидат. По его словам, «как внутренний сдерживающий фактор большая армия (Белоруссии – ред.) тоже не будет нужна, потому что при смене власти, при демократизации процессов в обществе не нужно будет делать ставку на силовое удержание власти».

Выборы президента Белоруссии назначены на 9 августа, 4 августа началось досрочное голосование. На пост президента претендуют пять человек, включая действующего главу государства Александра Лукашенко.