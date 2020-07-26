Кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская в воскресенье провела масштабный агитационный пикет в Гомеле в рамках своих поездок по городам республики.

Период предвыборной агитации проходит в Белоруссии с 14 июля по 8 августа, выборы назначены на 9 августа. Пикет Тихановской в Гомеле был организован на площадке перед входом в филиал «Центр инклюзивной культуры» госучреждения «Городской центр культуры». Его участниками, по разным оценкам СМИ, стали от семи до десяти тысяч человек. Людей было так много, что они не смогли поместиться на отведенной местными властями для агитации площадке, им пришлось наблюдать за происходящим на прилегающих улицах. Трансляция мероприятия велась в интернете.

Выступая перед собравшимися, Тихановская традиционно рассказала о своем муже – видеоблогере и оппозиционере Сергее Тихановском, о том, почему решила баллотироваться на пост президента, а также пообещала, что в случае избрания на высший государственный пост не задержится на этой должности надолго, поскольку не считает себя политиком. Тихановская пообещала в течение полугода провести «перевыборы», в которых смогут принять участие так называемые альтернативные кандидаты, которые были задержаны в ходе нынешней электоральной кампании и признаны правозащитниками политическими заключенными. В числе этих людей – супруг Тихановской. После «перевыборов», пообещала Тихановская, она уйдет из политики. «Мне не нужна власть. Я хочу детей, хочу мужа. И дальше хочу жарить свои котлеты. Да, сейчас эту фразу вырвут из контекста, она пойдет гулять, неважно», — сказала кандидат.

«Светлана, может, вы останетесь президентом (в случае избрания – ред.)? Люди же вам поверили», — обратился с вопросом к Тихановской один из присутствующих на пикете. На этот вопрос кандидат ответила отрицательно. «Я не останусь президентом, это не мое. Да, люди поверили мне, (но) не как политику, они поверили в то, что я буду выполнять свои обещания. Я выполню свое обещание (о проведении новых выборов – ред.)», — сказала она.

Поддерживая слова Тихановской, собравшиеся на пикет периодически скандировали «Молодец!», «Перемен», «Света!», «Верим, можем, победим!». Кандидата на пикете сопровождали представители штабов двух бывших претендентов на пост президента, которых ЦИК по разным причинам не зарегистрировал кандидатами, — экс-главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главы Парка высоких технологий Валерия Цепкало.

Ранее Тихановская объединилась со штабами Бабарико и Цепкало для последующего проведения честных выборов в стране. Лицами этой кампании, помимо самой Тихановской, являются представитель штаба Цепкало его жена Вероника, а также представитель штаба Бабарико Мария Колесникова.

К выборам президента Белоруссии допущены пять кандидатов. В электоральной кампании, помимо безработной Тихановской, участвуют действующий глава государства Александр Лукашенко, который баллотируется на шестой срок, бывший депутат нижней палаты парламента Белоруссии Анна Канопацкая, сопредседатель общественного объединения «Говори правду» Андрей Дмитриев, председатель Белорусской социал-демократической «Грамады» Сергей Черечень.