Кандидат в президенты Белоруссии Андрей Дмитриев заявил, что в ходе нынешней избирательной кампании в его адрес поступают угрозы.

«Есть и угрозы в интернете, и личные сообщения приходят. Люди присылают кучу всяких вещей, начиная от оскорблений и заканчивая прямыми угрозами. Это все есть, и, безусловно, я переживаю и за семью, и за членов команды, потому что никакого оберега от этого ни у кого в Беларуси нет», — сказал Дмитриев в интервью Mpravda.com.

Он сообщил, что пока не обращался в правоохранительные органы, так как не хочет «повышать этот градус». «Если увижу, что достигнут какой-то совсем неприемлемый уровень, конечно, я это сделаю. И все-таки нет ясности, кто это пишет. Я просто учитываю эти сообщения и стараюсь оберегать семью, вырабатывать для них правила безопасности», — объяснил Дмитриев.

Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Александр Лукашенко. Во вторник в республике началось досрочное голосование.