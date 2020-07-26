Кандидат на пост президента Белоруссии Анна Канопацкая сообщила, что в ее адрес, а также ее детей и доверенных лиц в ходе нынешней избирательной кампании поступают угрозы.

«Встретилась с руководством своего штаба и доверенными лицами. Обсудили два важных вопроса. Первый — как вести предвыборную агитацию в сложившихся условиях. Все согласились, что с учетом угроз, которые поступают в мой адрес, в адрес моих детей и доверенных лиц, решение отказаться от проведения пикетов было правильным», — написала Канопацкая в воскресенье на своей странице в Facebook.

По ее словам, белорусская власть, «сосредоточенная на борьбе с инакомыслием и протестными настроениями, сегодня не способна защитить кого-то, кроме себя, что делает уличную агитацию небезопасной». «К тому же места, которые власть определила для пикетов, больше подходят для выгула собак. Поэтому делаем ставку на предприятия — там есть возможность обеспечить людям надлежащую безопасность. На этой неделе разослали письма на 50 крупнейших предприятий страны. Ждем ответов», — сообщила кандидат.

Кроме того, она отметила, что сейчас плотно работает над вопросом о создании партии. Первые заявления по этому поводу кандидат в президенты намерена сделать вечером 28 июля, во время своего выступления в эфире государственного телеканала «Беларусь 1».

В настоящее время в Белоруссии проходит кампания по выборам президента, основной день голосования назначен на 9 августа. Кандидатами на высший государственный пост зарегистрированы пять человек, действующий белорусский лидер Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.

Ранее глава ЦИК республики Лидия Ермошина в интервью Mpravda.com заявила, что во время проходящей избирательной кампании Центризбирком получает анонимные письма и звонки с угрозами. Об анонимных угрозах в свой адрес сообщала также кандидат на пост президента Светлана Тихановская, в этой связи она недавно вывезла детей за границу. Кроме того, детей за пределы Белоруссии – в Россию — вывез бывший участник электоральной кампании, которому ЦИК отказал в регистрации кандидатом, Валерий Цепкало. Сам он также находится в РФ, поскольку в Белоруссии опасается быть задержанным. А жена Цепкало Вероника, которая пока остается в республике, отмечала, что, по информации «небезразличных людей», ее хотят лишить родительских прав, поскольку дети находятся в «неблагоприятной семье».