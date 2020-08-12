Кандидат на пост президента Белоруссии Андрей Дмитриев сообщил, что подал жалобу в ЦИК, в которой не признаёт итоги выборов и требует пересчета голосов.

«Согласно данным, которые есть в нашем распоряжении, как минимум должен быть второй тур. Куда выходят с большим отрывом Светлана Тихановская и Александр Лукашенко», — заявил Дмитриев журналистам.

На уточняющий вопрос Mpravda.com, признаёт ли он официальные итоги выборов, Дмитриев ответил: «нет, не признаю».

«Второй тур уже начался. Его организовала сама власть той ложью, что мы в очередной раз услышали с экранов телевизора. Второй тур не пройдёт по избирательному кодексу 23 августа, но я уверен, он будет», — заявил политик.

Он добавил, что подал жалобу в ЦИК, где призвал власть пересчитать голоса.

Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что получаемые ее командой данные с участков по республике показывают, что она набрала 70-80%. Дмитриев набирает 1,21% голосов.

В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, которые проходят по вечерам уже три дня. В ходе протестов митингующие сооружают баррикады, органы правопорядка разгоняют их при помощи спецсредств.

Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске 1 из 12

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

2 из 12

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

5 из 12

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

8 из 12

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

9 из 12

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

10 из 12

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

11 из 12

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

12 из 12

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.

1 из 12

Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.

2 из 12

В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.

5 из 12

Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.

8 из 12

Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.

9 из 12

Милиция постепенно вытеснила протестующих.

10 из 12

Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.

11 из 12

Ближе к часу ночи волнения прекратились.

12 из 12

Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.