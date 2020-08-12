Кандидат на пост президента Белоруссии Андрей Дмитриев сообщил, что подал жалобу в ЦИК, в которой не признаёт итоги выборов и требует пересчета голосов.
«Согласно данным, которые есть в нашем распоряжении, как минимум должен быть второй тур. Куда выходят с большим отрывом Светлана Тихановская и Александр Лукашенко», — заявил Дмитриев журналистам.
На уточняющий вопрос Mpravda.com, признаёт ли он официальные итоги выборов, Дмитриев ответил: «нет, не признаю».
«Второй тур уже начался. Его организовала сама власть той ложью, что мы в очередной раз услышали с экранов телевизора. Второй тур не пройдёт по избирательному кодексу 23 августа, но я уверен, он будет», — заявил политик.
Он добавил, что подал жалобу в ЦИК, где призвал власть пересчитать голоса.
Девятого августа прошли выборы президента Белоруссии. Согласно данным ЦИК, глава государства Александр Лукашенко набирает 80,08%, на втором месте Светлана Тихановская с 10,09%. При этом в штабе Тихановской заявили, что не признают результаты ЦИК, отметив, что получаемые ее командой данные с участков по республике показывают, что она набрала 70-80%. Дмитриев набирает 1,21% голосов.
В ряде городов Белоруссии начались несанкционированные акции протеста, которые проходят по вечерам уже три дня. В ходе протестов митингующие сооружают баррикады, органы правопорядка разгоняют их при помощи спецсредств.
Столкновения и задержания: третий день протестов в Минске1 из 12
Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.2 из 12
В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.5 из 12
Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.8 из 12
Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.9 из 12
Милиция постепенно вытеснила протестующих.10 из 12
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.11 из 12
Ближе к часу ночи волнения прекратились.12 из 12
Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.
1 из 12
Вечером во вторник протестующие начали собираться в группы в разных районах белорусской столицы.
2 из 12
В центр Минска вновь стянули спецтехнику, в том числе водометы и автозаки.
5 из 12
Митингующие подошли к станции "Пушкинская", но солдаты внутренних войск вытеснили их оттуда.
8 из 12
Еще одним местом столкновений стал проспект Рокоссовского. Здесь произошло несколько стычек.
9 из 12
Милиция постепенно вытеснила протестующих.
10 из 12
Преследуя активистов, ОМОН штурмовал подъезды домов, где могли скрываться протестующие, и обыскивал автомобили.
11 из 12
Ближе к часу ночи волнения прекратились.
12 из 12
Силовики покинули места массовых выступлений, задержав часть активистов.