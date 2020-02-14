Художник-акционист Петр Павленский опубликовал интимное видео кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво и выбил его из предвыборной гонки, пишет Daily Storm со ссылкой на Liberation.

Павленский разместил на предвыборном сайте Гриво видеоролик, уличающий его в супружеской неверности. По словам художника, он хотел разоблачить лицемерие кандидата в мэры.

«Он [Бенжамен Гриво] постоянно опирается на семейные ценности, говорит, что хочет быть мэром семей, и приводит в пример свою жену и детей. Но он сам делает все как раз наоборот», — объяснил Павленский.

По информации Liberation, опубликованный ролик был снят самим Гриво и предназначался женщине, с которой у него были «доверительные отношения».

После того, как ролик стал достоянием общественности, Гриво заявил, что его семья не заслужила тот «ком грязи», который свалился на него, и поэтому он принял решение отозвать свою кандидатуру.

Бенжамен Гриво выдвигался от партии французского президента Эммануэля Макрона «Вперед, Республика!».

Как сообщал «Рамблер», Петр Павленский в 2017 году получил политическое убежище во Франции после того, как суд признал его виновным в поджоге дверей здания ФСБ на Лубянке в Москве.

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