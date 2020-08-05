США нельзя упускать возможности для сотрудничества с Белоруссией, заявила кандидат на пост посла в Минске Джули Фишер.

«У США есть шанс в Белоруссии. Ради блага региональной безопасности и стабильности мы не должны позволить этому шансу пройти мимо», — заявила Фишер.

«Если меня утвердят (послом), я использую многолетний дипломатический опыт в этом регионе, чтобы добиваться главной цели нашей страны — создавать более безопасный, демократический и процветающий мир для блага американцев», — добавила она.