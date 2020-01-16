Медиаменеджер, телеведущая Тина Канделаки прокомментировала RT внесение кандидатуры Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

«У нас одна из лучших налоговых служб в мире: эффективная, удобная в смысле взаимодействия с гражданами и бизнесом, а главное — очень прозрачная. Президентом поставлены амбициозные задачи, которые требуют новых подходов и новых лиц в правительстве. К работе Михаила Владимировича на посту главы ФНС претензий нет даже у оппозиции. Следовательно, он может получить необходимую поддержку разных думских партий», — сказала она.

Канделаки также выразила уверенность, что Мишустину под силу настроить работу правительства так, чтобы поставленные президентом цели были достигнуты как можно быстрее.

Ранее сообщалось, что фракция «Единой России» поддержала кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра страны. В КПРФ заявили, что воздержатся от голосования. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что большинство депутатов от фракции решили поддержать кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьер-министра России.

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