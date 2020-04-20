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Генеральный продюсер «Матч ТВ» Тина Канделаки опубликовала пост в Telegram в защиту пасхальной службы «для избранных», которая прошла в Москве, несмотря на действующий запрет на массовые мероприятия. Женщина назвала критиковавших богослужение «нищими совестью» и поиронизировала над их аргументами.

Канделаки посмеялась над тем, что люди обратили внимание на стоимость машин «VIP-персон», приехавших в храм. Журналистка также указала, что для «трепетно относящихся к православию» людей служба на Пасху — это святое.

«Так зачем хайпить на людях, решивших, все-таки, собраться за закрытыми дверями для молитвы», — написала Канделаки.

Она заметила, что речь идет не о плотских утехах и не о походе на шашлыки.

В Twitter попытки генпродюсера защитить участников богослужения не оценили. Для пользователей соцсети Канделаки прослыла ведущей программы «Не самый умный» из-за доводов, которые она привела. Комментаторы указали, что, если следовать логике Канделаки, то в закрытые двери храмов должны были стучаться все православные.

«Что, кстати, еще раз доказывает, что там собралась VIP-тусовка, отдав за эту пати круглую сумму. Среднестатистический гражданин вряд ли может себе позволить быть ближе к богу на МРОТ», — посчитал пользователь Mr. Politican.

Некоторые юзеры также указали ей на то, что режим самоизоляции действует для всех.

«Нечего разносить вирус! Пусть верят дома», — написал пользователь.

Пасхальная служба «для избранных» в Москве состоялась в ночь на 19 апреля, несмотря на запрет на массовые мероприятия из-за угрозы распространения коронавируса. Богослужение провели в храме Софии Премудрости Божией в центре столицы напротив Кремля. В числе посетителей был замечен актер Иван Охлобыстин с семьей.

Русская православная церковь (РПЦ) по рекомендации санитарных властей Москвы распорядилась временно закрыть двери храмов для прихожан и проводить службы только при участии клира. В храме, где проходила «служба для избранных», присутствовало 50-60 человек.

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