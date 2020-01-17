Медиаменеджер Тина Канделаки опубликовала фотографию своего паспорта, рассказав о том, почему в документе у нее отсутствует отчество.

«Раз уж сейчас момент откровений, то и отчества в паспорте у меня нет. Когда мне выдавали паспорт, то я чуть не родила, будучи на девятом месяце беременности. Паспортистка в ответ на мою спешку сказала, что я обойдусь без отчества», — написала она в своем Telegram-канале.

Канделаки также прокомментировала сообщения «СМИ разного уровня солидности» о том, что теперь она не сможет претендовать на пост президента России.

«Баллотироваться я не хочу, но вполне могу. В Россию я переехала в 95-м году, как мне вчера напомнила мама, а гражданства Грузии у меня уже давно нет», — заявила она.

Напомним, согласно предложению Путина, у потенциальных кандидатов на должность президента России не должно быть иностранного гражданства и вида на жительство в другой стране. Причем, как подчеркнул российский лидер, «не только в момент участия в выборах, но и когда бы то ни было ранее». Кроме того, они должны постоянно проживать в России в течение 25 лет.

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