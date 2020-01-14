Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки, комментируя сообщения об кибератаке на украинскую компанию Burisma, назвала российских хакеров «нашим ответом всей вселенной Marvel с Человеком-пауком и всеми героями Америки».

«Американская компания Area 1 Security утверждает, что в прошлом ноябре хакеры из русской военной разведки взломали серверы украинской компании Burisma, чтобы найти там доказательства коррупции сына бывшего вице-президента США Джо Байдена Хантера. Ну что сказать, просто отвратительно, когда американскую коррупцию разоблачают русские хакеры. Что это, как не нарушение суверенитета величайшей из держав?» — сыронизировала Канделаки в Telegram.

При этом телеведущая назвала занятным, «что с 2014 года сами американцы так и не удосужились вывести на чистую воду Хантера Байдена». «Более того, за интерес к этому делу по рукам от Конгресса США получил сам Дональд Трамп», — указала Канделаки.

«Не удивлюсь, если на пороге Белого дома вскоре окажется перевязанный Дедом Морозом жесткий диск с доказательствами. Русские хакеры теперь заменяют любое волшебство и практически могут все. Это наш ответ всей вселенной Марвел с Человеком-пауком и всеми героями Америки», — заключила она.

Напомним, бывшее место работы Хантера Байдена в украинской газовой компании Burisma широко обсуждается в США на фоне процедуры импичмента президенту Дональду Трампу. Демократы начали процесс импичмента, подозревая его в том, что он задержал военную помощь Украине и требовал в обмен на предоставление помощи провести расследование против своего политического оппонента Джо Байдена и его сына Хантера.

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