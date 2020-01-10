Если осознанное потребление и щадящее производство не станут повсеместной парадигмой, люди вымрут так же, как и динозавры, заявила телеведущая Тина Канделаки, комментируя пожары в Австралии.

«Даже если экзальтированные речи Греты Тунберг об украденном будущем — хорошо просчитанная стратегия взрослых, собирающих на этом свои дивиденды, серьезных проблем с экологией это не отменяет», — написала Канделаки в своем Telegram-канале.

«Я в полном ужасе читаю все, что пишется об Австралии. Около миллиарда (!) животных и 17 человек погибло в австралийских пожарах. Можно, конечно, сказать, что зной и сильный ветер — это природное бедствие, но то, что человек критически влияет на глобальную экосистему — факт, на котором сходится подавляющее большинство ученых. И вот тут-то всем точно надо призадуматься о том, что со всеми нами будет, если мир окажется бессильным перед такими климатическими/производственными катастрофами планетарного масштаба», — отметила она.

Фоторепортаж: пожары в Австралии

Канделаки напомнила, что австралийская мегафауна «уже и так однажды критически пострадала от рук прибывших на этот материк людей».

«Нынешнее разнообразие австралийской флоры и фауны ничто по сравнению с изначальным многообразием животных и растений. Агропромышленность и особенно животноводство вымывают природные ресурсы, требуют все больше пресной воды и химикатов», — подчеркнула она.

«Все это, умноженное на излишнее потребление, приводит как к экологическим бедствиям, так и к проблемам с нашим здоровьем. Общим, а не только тех, кто живет по ту сторону земного шара. Нас уже так много на этой планете, что пищевые и потребительские привычки серьезно влияют на планету, которая, мягко говоря, не выдерживает», — рассуждает телеведущая.

«История человеческой цивилизации в рамках истории Земли — это считанные минуты. Если осознанное потребление и щадящее производство не станут повсеместной парадигмой, мы вымрем так же, как и динозавры. И вот об этом бы начать миру думать, а не пугать друг друга ракетами. Случись глобальный катаклизм, ракеты не помогут», — заключила Канделаки.

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров на континенте уничтожено более 8 млн га леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе четверо пожарных.

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