СПОРТ

Канадцы разгромили финнов в полуфинале МЧМ по хоккею

23:52 04/01/2020

Сборная Канады обыграла сборную Финляндию со счетом 5:0 в полуфинале молодежного чемпионата мира по хоккею, сообщает ТАСС.

Победу канадцам принесли Коннор Макмайкл, Алексис Лафренье, Джейми Драйсдейл и Тай Делландреа. Финского нападающего Сампо Ранта удалили на десятой минуте на 10минут за неспортивное поведение: он сделал бросок в голкипера канадцев после свистка. Став победителями матча, канадцы также стали и соперниками россиян. Сборные сразятся уже в финале МЧМ в воскресенье. Напомним, в чемпионате участвуют игроки не старше 20 лет.

Ранее российская команда по хоккею выиграла полуфинальный матч на молодежном чемпионате мира в Чехии у сборной Швеции со счетом 5:4. Эта игра со шведами была, без преувеличения, самой сложной для россиян на этом чемпионате.



