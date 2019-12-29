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Сборная РФ разгромила канадцев

После победы наших спортсменов в матче второго тура группового этапа молодежного ЧМ – 202 разгорелся нешуточный скандал.

Российская сборная победила на встрече с канадскими соперниками в Чехии – она закончилась со счетом 6:0.

После поражения хоккеисты сборной Канады вели себя оскорбительно и едва избежали расправы. Когда зазвучал российский гимн в честь победителей матча капитан соперников нашей сборной Баррет Хэйтон не стал снимать шлем. Это возмутило хоккеистов из РФ – судя по видео, которое появилось в Сети, ему едва не досталось от спортсменов. Капитан команды Григорий Денисенко направился было в сторону Хэйтона, однако его остановили судьи, передает «Чемпионат».

Позже канадские спортсмены все же принесли извинения за хамское поведение после матча.

«Сборная Канады извиняется перед Международной федерацией хоккея, Федерацией хоккея России и всеми канадцами за этот инцидент», – цитирует заявление сайт.