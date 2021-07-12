Информатика – популярный предмет, особенно в наше время высоких технологий и Интернета. Сдача ОГЭ и ЕГЭ по информатике необходима выпускникам, которые в будущем хотели бы реализовать себя в профессии с техническим уклоном. Например, в 2019 году ЕГЭ по этому предмету сдали свыше 75 тыс. человек. С каждым годом желающих становится больше.

Информатика необходима для поступления в институты, в том числе по таким востребованным специальностям как ядерная физика, нанотехнологии, системный анализ, информационная безопасность и т.д.

Государственные экзамены – ответственное и очень непростое испытание для выпускников и их родителей. Не всегда родители по ряду объективных причин могут оказать непосредственную помощь в подготовке, но они могут найти тех, кто поможет, и поможет максимально эффективно.

Снизить стресс, поднять уровень знаний перед сдачей экзаменов и стать увереннее поможет сервис «TWOSTU» на сайте online.egevpare.ru. Это инновационные курсы, построенные на основе достижений канадских специалистов. Эффективность доказана 5-летним опытом работы на рынке образовательных услуг и реальными показателями учеников. При достаточной мотивации и стремлении многие ученики поднимают свои результаты до 3 раз.

Цены на обучение очень доступны – от 249р. в час. Есть различные варианты по времени, нагрузке и стоимости («Эконом», «Оптима» и «Максимум»).

Огромное преимущество курсов – их доступность и интернет-формат. Занятия проводятся на удобной онлайн-платформе. Благодаря этому, на занятиях могут присутствовать выпускники из любого уголка страны, где есть устойчивое Интернет-соединение.

Перед началом занятий всех ребят тестируют на уровень знаний, для распределения в группы одного уровня. Оптимальный вариант занятий – в паре. В этом случае школьники и студенты чувствуют большую уверенность, по сравнению с тем, если бы были один на один с репетитором. Они делятся званиями, общаются, наблюдают за успехами и тянутся друг за другом. Это очень эффективно, прекрасно мотивирует на рост.

Онлайн-формат позволяет экономить время на дороге до образовательного центра. Это время школьник может потратить на учебу или на себя. Онлайн-платформа позволяет пересмотреть все уроки в записи и закрепить знания. Онлайн-поддержка доступна 24/7.

В «TWOSTU» работают квалифицированные преподаватели. На сайте можно ознакомиться с подробной информацией об образовании и опыте каждого из них, а также со средними баллами учеников. Преподаватели «TWOSTU» замотивированы на обучение школьников правильному мышлению. Они учат думать, а не зубрить.

Специалисты подробно изучают прошлый опыт и ошибки школьников предыдущих лет, чтобы избежать таких же ошибок у новопришедших. Опыт показал, что качественная подготовка снижает уровень стресса на экзамене. Ученики спокойно воспринимают даже задания повышенной сложности.

Огромное число, а именно 92% учеников курсов «TWOSTU» поступают на бюджетные отделения ВУЗов, в том числе в МГИМО, МФТИ, Санкт-Петербургский государственный университет и т.д.

Контакты курсов «TWOSTU»:

Телефон: +7 (800) 301-07-88

Эл.почта: info@egevpare.ru

Время работы: с 9:00 до 22:00.

Адрес: г. Москва, Настасьинский пер., д. 8, стр. 2, оф. 101

Действуют филиалы в различных городах России, где можно при желании записаться на очное обучение. Адреса смотрите на сайте в разделе «Контакты».