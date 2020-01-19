СПОРТ

Канадская фигуристка зацепилась волосами за пуговицу партнера (ВИДЕО)

22:11 19/01/2020

На чемпионате Канады по фигурному катанию с одной из сильнейших пар страны произошла курьезная ситуация. Пайпер Гиллес во время ритм-танца зацепилась волосами за пуговицу на костюме Поля Пуарье, сообщает РИА «Новости».

Эксперты отмечают, что спортсменка во время выполнения элемента могла пострадать. К счастью, партнер вовремя пришел на помощь. Ему удалось быстро сориентироваться и высвободить девушку. Сразу после этого пара продолжила демонстрировать свое мастерство.

«Что ж, это спорт! Всякое случается, и иногда волосы приклеиваются к пуговице. Тут главное – моральная устойчивость», – прокомментировала Гиллес.

Несмотря на инцидент, жюри отдало первенство Гиллес и Пуарье. Они получили 88,86 балла. Их ближайшие конкуренты – Марджори Лажо и Захари Лага – заработали только 77,26 балла.

Ice dancer Piper Gilles' hair gets caught in partner Paul Poirier's costume at the Canadian Figure Skating Championships today. pic.twitter.com/G1noEPSiFM — Nick Zaccardi (@nzaccardi) January 18, 2020



