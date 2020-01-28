СПОРТ

Канадская чемпионка объяснила допинг в своей крови сексом с футболистом

18:00 28/01/2020

Одиннадцатикратная чемпионка мира по гребле на каноэ Лоренс Венсан-Лапуант сумела оправдаться после того, как в ее крови был обнаружен лигандрол, признанный допингом. По словам спортсменки, запрещенный препарат попал в ее организм в результате полового контакта с мужчиной.

Венсан-Лапуант провалила тест в августе 2019 года перед чемпионатом мира по гребле на байдарках. В ее крови был обнаружен лигандрол – повышающее выносливость и помогающее набирать мышечную массу вещество.

Спортсменку отстранили от участия от всех соревнований вплоть до окончания разбирательства. Сама канадка заявила, что допинг в ее анализах появился после секса и сопутствующего «обмена жидкостями» с мужчиной. На тот момент он был ее бойфрендом. Молодой человек занимался футболом на любительском уровне и принимал добавки для тренировок.

Волос молодого человека был отправлен на экспертизу, которая показала, что версия Венсан-Лапуант вполне может соответствовать действительности. Каноистка была полностью оправдана.



