Авторитетное североамериканское издание The Hockey News на своем официальном сайте призвало включить в Зал хоккейной славы в Торонто целую плеяду выдающихся советских хоккеистов.

По мнению авторов петиции, стоит учитывать заслуги не только хоккеистов, которые играли в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), но игроков, которые были первопроходцами в хоккее за океаном с 1960 по 1990 год.

В предложенный список вошли четыре советских игрока: защитник Валерий Васильев и нападающие Анатолий Фирсов, Александр Мальцев и Борис Михайлов.

Новые члены зала славы могут быть выбраны по трем категориям: игроки, значимые персоны и судьи. Категория значимых персон включает тренеров, комментаторов, менеджеров и владельцев команд.

Six international stars who should be in the Hockey Hall of Fame https://t.co/oAXQHELI8m via @thehockeynews — Team Canada 1972 (@TeamCanada1972) June 22, 2020

На данный момент из советских и российских хоккеистов в Зал славы в Торонто входят Владислав Третьяк, Вячеслав Фетисов, Валерий Харламов, Игорь Ларионов, Павел Буре, Сергей Федоров, Сергей Макаров, Александр Якушев и Сергей Зубов.

The Hockey News — основанный в 1947 году еженедельный канадский журнал о хоккее с шайбой, являющийся одним из самых известных хоккейных изданий в Северной Америке.