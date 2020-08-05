Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский считает, что избирательная кампания кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской финансируется Западом.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал оппозиционного кандидата на президентских выборах Тихановскую и ее соратниц Веронику Цепкало и Марию Колесникову «несчастными девчонками», которые «не понимают, что им пишут те, кто за ними стоит».

"Другое дело — откуда деньги? Есть подозрения, что эти дорогостоящие политтехнологи оплачены какими-то грантами. Маловероятно, что это деньги какого-то (мужа Тихановской Сергея – ред.) Тихановского — блогера или еще кого-то. Вот это вполне вероятно, что там западные деньги на проведение кампаний", — сказал Погребинский Mpravda.com в среду.

При этом эксперт выразил мнение, что к проведению кампаний могут быть причастны не только западные политтехнологи. «Наши политтехнологи работают во всем мире, даже в США. Я некоторых знаю, которые работают и в Африке, и в Южной Америке. Это американская школа освоена нашими специалистами. Наш профессиональный уровень вполне соответствует общемировому. Так что не обязательно нужно думать, что там работают (политтехнологи из США — ред.)», — сказал Погребинский, отвечая на вопрос, могут ли избирательные кампании некоторых кандидатов быть срежиссированы американскими политтехнологами.

Выборы главы государства пройдут в Белоруссии 9 августа, в них принимают участие пять кандидатов, в том числе действующий президент Лукашенко. Во вторник в республике началось досрочное голосование.