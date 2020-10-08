Экс-участница телестройки Элина Камирен решила выставить бывшего возлюбленного Сашу Задойнова с плохой стороны. Отец их совместного ребенка сейчас находится в Сочи, где девушка и проживает вместе с дочерью Александрой и своей мамой. Молодой человек захотел встретиться с ребёнком, на что Элина положительного ответа не дала.



Камирен поставила молодому человеку условие – встреча возможна лишь в её присутствии. По мнению Элины, Саша появляется в жизни дочери раз в полгода, нанося этим ей психологическую травму. Не так давно девушка сообщала, что собирается подавать в суд, чтобы определить порядок встреч ребёнка со своим отцом.



Стоит напомнить, что сейчас Задойнов находится в отпуске вместе с супругой Ксенией в Сочи. Элина решила опубликовать скрин переписки с экс-избранником. В ней Саша спрашивает, когда Элина может дать ему дочь на целый день. Камирен ответила, что разрешит встретиться с маленькой Сашенькой лишь в своём присутствии, но не на целый день, потому что у девочки много занятий.