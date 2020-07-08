Во время своего первого пребывания на телестройки Александр Задойнов крутил роман с Элиной Камирен. От этих отношений у пары осталась дочь Александра, которой сейчас 5 лет. Девочка живет в Москве с мамой.



Элина неоднократно критиковала Сашу как отца. По ее словам, Задойнов уделяет своей младшей дочери мало времени, и та его видит очень редко. Так, последняя встреча Саши с девочкой произошла в марте, перед его свадьбой. Также парень не платит алименты – общий долг парня составляет более 400 тысяч рублей.



Камирен уже пыталась получить эти деньги с экс-возлюбленного через суд, но у нее ничего не получилось – девушка подозревает, что Саша мог подкупить судебного пристава. Теперь Элина хочет вытребовать алименты с Задойнова при помощи адвокатов – для этой цели девушка уже наняла известных московских юристов, пообещавших ей восстановление справедливости.