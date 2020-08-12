Пользователи инстаграма раскритиковали певицу Нюшу (Анну Шурочкину) за публикацию отретушированного снимка.

На фотографии певица стоит в бикини на фоне виллы. Комментаторы отметили, что поза артистки выглядит неестественной, а ноги — «до нелепого длинными». Поклонники предположили, что их вытянули с помощью фоторедактора.

«Типа ноги длинные? Мы же все знаем, какие они, прекращай удлинять», — написал 10dohliak10.

«Потрясающе. Камень, на который опирается Нюша, искривился в пространстве», — отметил andrewyakubets.

«Фотошоперу пять с плюсом», — написал alexei_starodubov.