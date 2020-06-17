Он покроет тестирование, а в худшем случае – кремацию.

Туристы, приезжающие в Камбоджу, должны будут заплатить специальный депозит в $3000, пишет Evening Standard.

Для отдыха в Камбодже туристам понадобится виза, справка об отсутствии коронавируса, медицинская страховка с покрытием минимум $50 000. «Коронавирусный депозит» надо будет заплатить в аэропорту.

На что будут направлены деньги с депозита? За транспортные услуги из него вычтут $5, $100 уйдет на тест (уже в самой Камбодже), по $30 обойдется ночевка и питание, пока вы будете ждать результатов теста.

Отмечается, что на карантин будут помещаться все попутчики, если хотя бы один из приезжих получит положительный результат на коронавирус. Из депозита за проживание в отеле и питание в таком случае будут вычитать по $84 в день. За больничное обслуживание придется заплатить $225 в день. Депозит также предусматривает и печальный исход. Им покроют кремацию туриста, если он умрет, – $1500.

Минимум из депозита надо будет потратить $165. Деньги направят на тест, транспорт и проживание с питанием. Если болезнь не подтверждается, оставшаяся сумма – $2835, возвратят.