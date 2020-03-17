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Член Общественной палаты России Султан Хамзаев призвал исключить кальяны из меню ресторанов и кафе для борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает Russia Today.

Письмо с такой просьбой Хамзаев направил российскому премьер-министру Михаилу Мишустину. Хамзаев заявил со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения, что кальяны невозможно простерилизовать во время обычного мытья.

«В связи с реальной угрозой, связанной с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), прошу вас незамедлительно ввести мораторий на реализацию общественных приборов для курения — кальянов», — написал он премьеру. Хамзаев также заявил, что в некоторых странах, к примеру, в ОАЭ, уже ввели ограничения на курение кальянов в заведениях общественного питания. Как сообщал «Рамблер», из-за эпидемии нового коронавируса в Москве до 10 апреля запретили все спортивные и массовые уличные мероприятия, а также собрания от 50 человек в помещениях. Торговые центры, кинотеатры и кафе пока продолжают свою работу.

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