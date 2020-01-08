«Хрустальную снежинку» — символ всероссийского проекта «Новогодняя столица России» — городу передали 7 января в Рязани.

Символическую «Хрустальную снежинку» передали 7 января от Рязани к Калуге, которая стала победителем всероссийского проекта «Новогодняя столица России» 2020 года. Как сообщили в пресс-службе калужской городской управы, Калуга проведет в новом статусе 2020 и встретит 2021 год.

«Сейчас план праздничных мероприятий находится в стадии разработки, в ближайшее время он будет сформирован», — цитирует ТАСС представителя управы.

«Хрустальная снежинка» выполнена в четырех цветах, которые символизируют времена года. В течение текущего года она будет храниться в горуправе Калуги.

«Новогодняя столица России» — проект Министерства культуры РФ, который должен популяризировать въездной и внутренний туризм. Город, который получит этот статус, каждый год выбирается с помощью конкурса. Начиная с 2013 года такими новогодними столицами России были Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань.

7 января 2021 года эстафету проекта от Калуги примет Нижний Новгород.

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