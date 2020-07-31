Крупный американский банк, известный своим политическим влиянием и тем, что десятки высокопоставленных чиновников в самых разных странах мира являются его бывшими сотрудниками, выступил с шокирующим заявлением: статусу доллара в качестве главной мировой валюты может прийти конец.

Goldman Sachs — широко известная в финансовых кругах структура, которая управляет активами в один триллион долларов, пользуется большим уважением на Уолл-стрит, поставляет конвейерным методом своих экс-сотрудников на высокие должности в Минфин США, а также является обладателем сомнительного знака отличия — корпоративной клички «Кальмар-вампир» (Vampire squid), которая приклеилась к банку с легкой руки журналиста-расследователя Мэтта Тайбби после кризиса 2008 года. «Первое, что вам нужно знать о Goldman Sachs, это то, что он повсюду. Самый мощный в мире инвестиционный банк — это огромный кальмар-вампир, обернутый вокруг лица человечества, беспощадно втискивающий свою кровавую воронку во все, что пахнет деньгами», — писал он в развернутом расследовании, опубликованном в журнале The Rolling Stone в 2010 году. И с тех пор именно это описание преследует авторитетную американскую финансовую структуру.

В силу вышеизложенных причин, когда «Кальмар-вампир» выступает с какой-то публичной позицией, тем более в тех случаях, когда его оценка сильно расходится с представлениями мейнстримного медиакласса о возможном, к этой позиции приходится прислушиваться.

Вдвойне удивительна критика перспектив доллара как мировой валюты со стороны именно американского банка, ведь даже глобальные финансовые структуры, «прописанные» в США, обладают специфическим, но очень заметным патриотизмом, который они периодически подкрепляют щедрыми пожертвованиями в адрес будущих сенаторов и конгрессменов. В некотором смысле Goldman Sachs — это Америка, а если совсем точно — это современная, отошедшая от станка и глубоко ушедшая в финансовые манипуляции Америка. Когда-то символом Соединенных Штатов был не банк, а промышленная корпорация General Motors, о которой министр обороны Вильсон говорил: «Что хорошо для General Motors — хорошо для Америки». Сейчас символом США все-таки стоит считать не производственное объединение, а именно такой инвестиционный банк, который периодически красит свой логотип в цвета меньшинств, обладает репутацией глубоко аморальной, но влиятельной структуры и сейчас очень сильно переживает о будущем американской валюты, проблемы которой серьезно повлияют на перспективы Америки в целом.

Американское агентство финансовой информации Bloomberg пересказывает опасения аналитиков авторитетного банка: «Goldman Sachs Group Inc. обратила внимание на внезапно усилившуюся обеспокоенность по поводу инфляции в США, выпустив во вторник смелое предупреждение о том, что доллар рискует утратить свой статус мировой резервной валюты.

По мере того как конгресс приближается к очередному раунду фискальных стимулов, чтобы поддержать разоренную пандемией экономику, а Федеральный резерв уже увеличил свой баланс примерно на 2,8 триллиона долларов в этом году, стратеги Goldman предупредили, что политика США вызывает «опасения обесценивания валюты», что может положить конец господству доллара как доминирующей силы на мировых валютных рынках».

Надо отдать должное аналитикам Goldman Sachs: еще весной, когда печатный станок ФРС США только начинал сверхурочную работу для поддержки финансовых рынков и бюджета США в условиях эпидемии, а конгресс и сенат размышляли над размерами бюджетных вливаний в экономику и о сопутствующем увеличении дефицита, банк проводил с клиентами специальные совещания, убеждая их обменять доллары на золото (или даже биткоины), исходя из риска предстоящей инфляции. Сейчас банк решил вынести ту же самую проблему на максимально широкую аудиторию, и у него прекрасно получилось — о вероятной потере долларом своего статуса главной валюты планеты написали едва ли не все ведущие мировые СМИ.

Безусловно, нужно учитывать, что (как справедливо отмечает тот же Bloomberg и другие медиакомментаторы), «в большинстве финансовых кругов эта точка зрения все еще остается меньшинством — а аналитики Goldman не говорят, что считают, что это (лишение доллара статуса мировой резервной валюты. — Прим. авт.) обязательно произойдет».

Типичная позиция такого рода заключается в том, что доллар США «даже близко не подходит к тому, чтобы потерять статус резервной валюты, учитывая глубину рынков капитала и подавляющий объем глобальных транзакций, которые проводятся в долларах США», заявил Bloomberg Майкл Крупкин, глава валютной торговли в Северной и Южной Америке британского банка Barclays.

Проблема в том, что когда этой позиции начнет придерживаться большая часть американского аналитического сообщества — будет уже поздно. В том смысле, что процесс демонтажа мировой системы, основанной на доминировании американской валюты, будет или завершен или уже пройдет точку невозврата.

Еще одним аргументом в пользу того, что долларовая система переживет всех своих критиков, можно считать тот факт, что она смогла пережить прошлый «приступ» безудержного печания денег в исполнении Федрезерва в 2008-2009 годах. Проблема этого аргумента в том, что интенсивность работы печатного станка сейчас не идет ни в какое сравнение с тем, что происходило во время прошлого кризиса, и в том, что в 2008-2009 годах США были бесспорным лидером однополярного мира.

Сейчас ситуация выглядит совсем иначе: американские города горят, обе ведущие партии рассуждают о вероятности непризнания результатов ближайших президентских выборов и возможной гражданской войне, а однополярного мира уже нет — и вопрос лишь в том, какую форму примет уже начавшаяся холодная война 2.0 между США и Китаем.

Мудрый и хорошо информированный «Кальмар-вампир» не зря бьет тревогу, пытаясь воззвать к бюджетной дисциплине и защите той системы, которая давала США колоссальные привилегии на протяжении последних 50 лет. Предупреждение влиятельного банка обязательно будет услышано, только вот уже есть серьезные сомнения в том, что американские политики способны пойти на те непопулярные шаги, которых потребует сохранение доллара в качестве главной мировой валюты.