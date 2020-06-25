В одном из калининградских ресторанов проходил свадебный банкет, который был прерван губернатором Калининградской области Антоном Алихановым. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора.

ПО словам главы пресс-службы Дмитрия Лыскова, губернатор проезжал мимо заведения и заметил торжество с большим количеством людей. Алиханов потребовать остановить банкет, поскольку это запрещено в регионе.

Правительство области начало проверку, заведению, устроившему банкет грозит приостановка работы, пишет «Калининград.Ru».